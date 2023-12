Ciclocross. Poker d’assi, a Rivalta sul Mincio dominano Milani, Gualtieri e le sorelle Di Sciuva

Poker di successi per la pattuglia brianzola del Ciclocross. Notevole è stata la prestazione dei giovani portacolori del GS Cicli Fiorin a Rivalta sul Mincio, nel Mantovano, dove si è tenuta la settimana prova della Challenge System Cars-SlopLine Memorial Claudia Bonfanti. Per il sodalizio di Daniele Fiorin sono andate a bersaglio le sorelle Isabel e Romina Evelyn Di Sciuva e Lorenzo Milani rispettivamente nelle categorie Esordienti, Juniores e Allievi primo anno. Partendo dai maschi, Milani si è imposto alla grande mentre con la terza posizione Cesare Castellani completa il trionfo per i colori di Seveso. Bene anche Andrea Colombo (quinto), Manuel Roccia (settimo) e Marco Crocè, quest’ultimo della Salus Seregno Academy, giunto ottavo. Riguardo alle Di Sciuva, Isabel ha regolato le compagne di squadra Melanie Bosonin e Aurora Colombo per un podio tutto Fiorin, mentre Romina si è lasciata alle spalle Daria Durante ed Ellis Lazzarin: quarta la compagna Valentina Sangiorgio. La Brianza ha esultato anche col monzese Matteo Jacopo Gualtieri. L’atleta della Guerciotti Salus Devo si è imposto tra gli Esordienti. Gualtieri, al quarto successo personale, si era classificato secondo il giorno prima a Vittorio Veneto e quarto a Faè di Oderzo lo scorso venerdì. Infine, terzo posto di Simone Servidio con gli Juniores, quinto di Matteo Bordin nella gara Open maschile.

Dan.Vig.