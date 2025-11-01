Ciclocross, spettacolo al Mugello Circuit con 350 concorrenti

Scarperia, 1 novembre 2026 – Uno splendido spettacolo il 5° Trofeo Città di Firenze di ciclocross, quarta prova della Coppa Italia di Società, su di un percorso spettacolare, difficile e impegnativo come ha detto Barbara Mussa responsabile della Commissione Fuoristrada della Federciclismo presente alla manifestazione. La dirigente è rimasta ammirata dal luogo di svolgimento della gara organizzata dalla Virtus Settimo Miglio con il patrocinio della Regione Toscana e dei comuni di Firenze e di Scarperia San Piero a Sieve. Quattro le prove internazionali, più le restanti giovanili e amatoriali a livello nazionale. I successi in quella che era una prova importante in vista dei Campionati Europei in Belgio della prossima settimana, sono stati ottenuti in ambito internazionale da Filippo Fontana apparso scatenato nei confronti del tricolore élite Bertolini e dell’ex iridato juniores Agostinacchio. Tra le donne ha fatto altrettanto la scatenata Lucia Bramati sulla tricolore Borello e sulla Gariboldi. Nella categoria juniores si è registrato un arrivo in parata tra il Campione Italiano Patrik Rosola Pezzo e Giorgia Pellizotti entrambi in maglia Fas Airport Services Guerciotti. Complessivamente 350 i concorrenti presenti al Mugello Circuit su di un tracciato di 2 Km e 900 metri e tra le difficoltà da superare anche una scalinata realizzata per l’occasione. Tra i presenti per la Federazione Ciclistica Italiana, il vicepresidente Saverio Metti e la consigliera nazionale Laura Puccetti, per il Comitato Regionale Toscana il presidente Luca Menichetti, i vice Gaia Passerini e Micheli, i consiglieri Fefè e Diolaiuti, mentre alla premiazione è intervenuto anche il sindaco di Scarperia San Piero a Sieve, Federico Ignesti. Questi i risultati, mentre ricordiamo che si è svolta anche una gara di Short Track dalla G/0 alla G6 con la presenza di circa 70 giovanissimi.

OPEN MASCHILE: 1)Filippo Fontana (Centro Sportivo Carabinieri Cicli Olympia); 2)Giole Bertolini (Ale Colnago Team); 3)Mattia Agostinacchio (EF Education EasyPost); 4)Antonio Folcarelli (Race Mountain GM Sport); 5)Federico Ceolin.

OPEN DONNE: 1)Lucia Bramati (Fas Airport Services Guerciotti); 2)Carlotta Borello (Team Cingolani); 3)Rebecca Gariboldi (Ale Colnago Team); 4)Lea Stern (Swiss Bike Training); 5)Nelia Kabetaj (Ale Colnago Team)

JUNIORES: 1)Patrick Rosola Pezzo (Fas Airport Services Guerciotti); 2)Filippo Grigolini (Team Cingolani); 3)Ivan Colombo (S.C. Alfredo Binda); 4)Giovanni Bosio (KTM Spada Powered); 5)Tommaso Cingolani (Team Cingolani).

DONNE JUNIORES: 1)Giorgia Pellizotti (Fas Airport Services Guerciotti); 2)Elisa Bianchi (Ale Colnago Team); 3)Nicole Azzetti (idem); 4)Azzurra Rizzi (Jam’s Bike Team Buja); 5)Sara Peruta (Ale Colnago Team).

ALLIEVI (1° anno): 1)Alex Nathan Longhi (Fas Airport Services Guerciotti); 2)Maglietti; 3)Pazzaglini; 4)Finetto; 5)Schettini.

ALLIEVI (2° anno): 1)Jacopo Matteo Gualtieri (CS Devo Accademy); 2)Careri; 3)Frosini; 4)Tassistro; 5)Nadal.

ALLIEVE (1° anno): 1)Zoe Del Ponte (Sport Sanfiorese); 2)Salbego; 3)Massai; 4)Crassetti; 5)Mombello.

ALLIEVE (2° anno): 1)Matilde Anselmi (CX Devo Accademy); 2)Anzisi; 3)Viezzi; 4)Morfino; 5)Trampus.

ESORDIENTI (2° anno): 1)Fabio Pisarra (S.C. Alfredo Binda); 2)Bacchin; 3)Mario Alberto; 4)Meniconi; 4)Vitaloni.

DONNE ESORDIENTI: 1)Giorgia Vottero (CX Devo Accademy); 2)Plaino; 3)Ducco; 4)Fiorani; 5)Fossati.

GIOVANISSIMI G6: 1)Lorenzo Guassora (MTB Academy Giaveno); 2)Vallone; 3)Carroli; 4)Canella; 5)Peron.

GIOVANISSIMI G6 (femminile): 1)Beatrice Di Pardo (Velo Club Cattolica); 2)Bandiziol, 3)Arcidiacono; 4)Leoni; 5)Mannelli.

AMATORI: Hanno vinto Lorenzo Micca (ELMT), Antonio Macculi, Federico De Simone, Samuel Mazzucchelli, Nicola Corsetti, Massimo Folcarelli, Stefano Nicoletti, Biagio Palmisano, Andrea Zamboni, Mimmo Toni, e tra le donne Jessica Pellizzaro, Giulia Ballestri, Ania Bocchini, Silvia Brazzo.