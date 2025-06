Ciclismo: Primi due arrivi per il 2026 nel TeamVangi

Calenzano, 6 giugno 2025 - Il Team Vangi di Calenzano si muove nel ciclomercato ed annuncia i primi due innesti per la squadra juniores 2026, Si tratta degli attuali allievi Filippo Federici e Niccolò Nieri, due giovani che arrivano dal vivaio giovanile della Fosco Bessi-Donoratico Vangi. Per loro il direttore sportivo Matteo Berti ha già avviato un percorso atletico di crescita con la squadra in preparazione alla nuova stagione e al passaggio di categoria. Questa continuità rientra nella strategia del team, che punta a valorizzare gli atleti provenienti dal vivaio, confermando la sinergia fortemente voluta dal patron Fabrizio Vangi per la crescita del movimento ciclistico toscano. Federici e Nieri, entrambi passisti veloci con ampi margini di crescita, praticano con successo la multidisciplina. Federici nella MTB, si è laureato vicecampione regionale nel 2024, mentre Nieri ha affinato le sue capacità nel ciclocross e sulla pista, conquistando il titolo toscano Omnium nella scorsa stagione e il podio ai Campionati Italiani nella prova dell’inseguimento a squadre. Nella stagione 2025 Nieri ha vinto sul circuito di Ponte Buggianese, mentre Federici ha conquistato la vittoria con un assolo nell’ultima tappa del Giro dei Tre Comuni a Ponsacco.