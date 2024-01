Ciclismo: il programma ufficiale della ciclostorica Firenze-Pistoia

Firenze,17 gennaio 2024 - Il Comitato organizzatore ha reso noto il programma ufficiale della ciclostorica Firenze-Pistoia 1870 che sarà rievocata domenica 4 febbraio. Il ritrovo dei partecipanti alle 8,30 presso il Parco delle Cascine di Firenze, con la registrazione e ritiro dei pettorali.

Alle 9 il via alla gara, preceduta da 19 ciclisti per celebrare i partecipanti della prima edizione 1870, seguiti ed accompagnati da un gruppo di appassionati anch’essi con bici ed abbigliamento d’epoca, che si saranno iscritti fino ad un massimo inderogabile di 150 partenti, da auto dello stesso periodo storico nel quale si svolse la prima Firenze-Pistoia, da carrozze d’epoca trainate da cavalli.

Alle 10,30 prevista una sosta a Poggio a Caiano presso la Villa Medicea, ove i partecipanti incontreranno le autorità e la cittadinanza, mentre l’arrivo in Piazza del Duomo a Pistoia è previsto attorno a mezzogiorno dopo i 33 chilometri previsti. Dopo l’arrivo in Piazza, si terrà la premiazione del concorso di bellezza ed eleganza riservato ai ciclisti ed alle cicliste con l’abbigliamento d’Epoca più appropriato, cui seguirà il pranzo presso il Dopolavoro Ferroviario di Pistoia. Previsti infine eventi collaterali anche il 2 e 3 febbraio, che saranno resi noti giovedì 25 gennaio nel corso di due conferenze stampa in contemporanea a Firenze e Pistoia.

Antonio Mannori