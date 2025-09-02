Ciclismo: al giovane Quadriglia il Circuito di Cesa

Cesa (Arezzo), 2 settembre 2025 – Ha vinto ancora la Biesse Carrera Premac, ma questa volta con un atleta giovanissimo il bergamasco Davide Quadriglia nato nel maggio del 2006 che nella stagione in corso aveva ottenuto un quinto posto in provincia di Vicenza. Si è affermato in una delle gare più anziane del calendario élite e under 23, il Circuito di Cesa-Trofeo Santa Lucia in provincia di Arezzo (edizione n. 102) regolando con sicurezza i quattro compagni di una lunga fuga che ha caratterizzato la gara nazionale in Valdichiana.

Una gara storica con centinaio di partecipanti e 18 squadre, su di un tracciato lungo e che ha fatto selezione portando al traguardo di via Castiglioni ventisei corridori. La corsa è stata animata prima da una fuga di 24 corridori e nella seconda parte quando erano in programma sei giri di un circuito ondulato dal quintetto che ha guadagnato un robusto vantaggio andando alla fine a giocarsi in successo con l’arrivo in leggera salita. Quadriglia si è imposto davanti all’ucraino e al colombiano Rubio. Ottima l’organizzazione del G.S. Cesa sotto la regia di Costantino Malentacchi e Marco Barbagli. ORDINE DI ARRIVO: 1)Davide Quadriglia (Biesse Carrera Premac) km 169,8, in 3h55’48”, alla media di km 43,206; 2)Mykola Hovorun (Nazionale Ucraina); 3)Fabian Edwin Rubio (Aran Cucine Vejus) a 4”; 4)Riccardo Archetti (Team Technipes InEmiliaRomagna); 5)Ilia Savekin (PC Baix Ebre Tortosa) a 18”; 6)Ciro Nocerino (Calzaturieri Montegranaro) a 40”; 7)Luca Bagnara (Team Technipes InEmilia Romagna); 8)Alessandro Cattani (idem); 9)Matteo Spanio (Uc Pistoiese Team); 10)Joseph Wilson (Zappi Racing Team) a 1’40”.