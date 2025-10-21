Ciclismo: Gagliardoni Proietti primo nella classifica di rendimento juniores

Firenze,21 ottobre 2025 – L’umbro Mattia Gagliardoni Proietti tesserato in Toscana per il Team Franco Ballerini Lucchini Energy, è risultato il primo assoluto nella classifica juniores di rendimento 2025. Il Team Vangi Il Pirata di Calenzano invece ha dominato tra le società con 20 vittorie, prima società per punteggio in campo nazionale, per la gioia e soddisfazione del suo presidente Fabrizio Vangi e di tutto lo staff tecnico della società fiorentina.

Gagliardoni Proietti ha confermato le sue eccellenti doti con un’attività che ha privilegiato molti degli impegni più importanti del calendario. Ottima l’annata anche dell’aretino Del Cucina, che ha indossato anche la maglia azzurra della Nazionale Italiana e che tenuto conto del suo rendimento costante ha vinto sicuramente poco.

Seconda parte della stagione splendida quella del fiorentino Pavi Degl’Innocenti il migliore come punteggio di rendimento dello squadrone Vangi e che nella prossima stagione debutterà tra gli Under 23 nella Beltrami TSA Tre Colli.

Il campione toscano in linea Mattia Ballerini meritava senza dubbio la gioia di una vittoria, mentre positiva la stagione di Pascarella, Giacomo Sgherri e Scottoni. Il titolo regionale nella prova a cronometro è stato ottenuto dal pratese Pietro Menici dello Stabbia Casano laureatosi anche campione italiano su pista in Sicilia, quale componente il quartetto dell’inseguimento della Toscana del quale facevano parte anche Francesco Matteoli, Emanuele Ferruzzi e Luciano Gaggioli. Questa la Top ten della classifica di rendimento. 1)Gagliardoni Proietti (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) punti 83; 2)Del Cucina 70; 3)Pavi Degl’Innocenti 68; 4)Ballerini 46; 5)Pascarella 39; 6)Sgherri G. 38; 7)Scottoni 34; 8)Bolognesi 31; 9)Meloni 24; 10)Tarallo 22. Nella classifica delle società il Team Vangi Il Pirata al primo posto con 20 vittorie, seguito dal Team Franco Ballerini Lucchini Energy con 8, Team Pieri 5, Stabbia Casano 3, Pol. Monsummanese 1.