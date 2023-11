Club Ciclo Appenninico. Festeggiata a Borgo la squadra allievi

Come da tradizione, bella e simpatica serata a Borgo San Lorenzo per festeggiare la squadra allievi del Club Ciclo Appenninico 1907 protagonista durante la stagione.

Un ritrovo in pizzeria per ricordare i risultati ottenuti e programmare il futuro. Erano presenti Alessandro Alfieri, Christian Arcangeli, Matteo Braccesi e Marco Parigi, con gli organizzatori della serata, il presidente della società Stefano Rossi, Baggiani e Margheri che hanno ringraziato il quartetto per la passione dimostrata e l’attaccamento ai colori del Club Ciclo.