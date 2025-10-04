Colpo gobbo Folgore. Con Caldirola per vincere

Alla fine Luca Caldirola ha detto sì. Alla Folgore Caratese che piazza il colpo dell’anno di tutta la Serie D pescando dalla A il suo nuovo difensore centrale. Ha firmato giovedì pomeriggio, ieri si è allenato regolarmente come fa praticamente da fine luglio allo Sportitalia Village e domenica sarà in campo nella delicata trasferta di Pavia. La preziosissima firma di Caldirola arriva a sette giorni di distanza da quella dell’altro Luca, Tremolada, centrocampista, stessa età di Caldirola, stesso vivaio (dell’Inter) e una carriera un po’ meno nobile (ma di spessore dall’alto delle sue 400 presenze tra B e C) rispetto all’ex giocatore del Monza. Scaduto l’ultimo contratto, dopo quattro anni di militanza, la società lo ha lasciato libero senza alcun’altra proposta, come ha riferito più volte il giocatore.

Gli erano arrivate proposte dalla Serie B (Sampdoria e Pescara) e dalla Serie C respinte al mittente. Il desiderio di restare vicino alla famiglia (vive a Seregno con moglie e due figlie) e la corte serrata di tutto l’ambiente azzurro alla fine l’ha convinto ad accettare un contratto per ora con scadenza annuale ma che apre prospettive anche per il post carriera. Intanto ha un compito immediato, trascinare in Serie C la Folgore Caratese. A Carate, del resto, è tutto pronto per lo sbarco nei professionisti. Strutture in primis e, ovviamente, squadra, ora ancora più forte. Senza di lui la Folgore Caratese in questa stagione non ha mai perso, ha pareggiato solo una volta ed è in testa alla classifica. La sua aggiunta non potrà che innalzare il tasso tecnico a disposizione di mister Belmonte. Ricordiamo la sua carriera: dopo l’esperienza all’Inter, intraprende una carriera internazionale che lo porta a vestire le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga). In Italia, gioca con Cesena, Brescia, Benevento e Monza. Vanta, inoltre, numerose presenze nelle Nazionali giovanili.