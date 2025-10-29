Conclusa la challenge Casa Bonello. Tre prove con 38 società e 650 al via

Con la terza e ultima prova si è conclusa la dodicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissimi, presso l’impianto del ciclodromo che sorge in località La Catena nel Comune di San Miniato. È stato un successo per la rassegna organizzata efficacemente dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce sull’Arno con il presidente Franco Biagini e Massimo Fogli (consigliere del Comitato Regionale Toscana di ciclismo), il segretario Daniele Brotrini, assieme ai loro collaboratori, come testimoniato da queste cifre. Alle tre prove patrocinate dal Comune di San Miniato, hanno preso parte complessivamente 650 concorrenti in rappresentanza di 38 società. Hanno vinto la Challenge nel settore maschile: Tommaso Grella (Pedale Senese), Brando Caleca (UBXT Team De Angeli), Davide Capitoni (Empolese), Tiago Parri (Costa Etrusca), Brando Buggiani (San Miniato-S.Croce), Mattia Sottile (Pedale Senese). Nel settore femminile si sono affermate Ludovica Lupino e Gaia Bernabò Pedale Sarzanese), Christina Emilia Gaggioli (Empolese), Margherita Peri (Olimpia Valdarnese), Tessa Marchi (Pedale Senese), Sofia Bacci (San Miniato-S.Croce. Tra le 38 società che hanno preso parte alla manifestazione ha prevalso nella speciale classifica il Pedale Senese con 273 punti, seguito dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce con 189, il Pedale Sarzanese 167, l’U.C. Empolese e l’U.C. Donoratico con gli stessi 99 punti. Nell’ultima prova fuoristrada le vittorie di Tommaso Grella, Branco Caleca, Francesco Berton, Tiago Parri, Brando Buggiani, Mattia Sottile e tra le femmine Lupino, Bernabò, Gaggioli, Peri, Marchi, Vollero.

Antonio Mannori