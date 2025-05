Coppa Comune di Pontedera: U.C. Empolese trionfa tra i giovanissimi

Tra le venti società che hanno preso parte alla Coppa Comune di Pontedera per giovanissimi organizzata dalla società Una Bici X Tutti, il primo posto nella speciale classifica di società è stato conquistato dall’U.C. Empolese del presidente Gianluca Chiti che ha avuto la meglio nei confronti dell’Olimpia Valdarnese di Montevarchi e del G.S. Butese. Al quarto e quinto posto UBXT Team Pietro De Angeli e la Pol. Milleluci. Ben 166 i giovanissimi dai 7 ai 12 anni che hanno dato vita sul circuito cittadino di Pontedera attorno all’ospedale Lotti, alla festosa manifestazione, primo impegno organizzativo della società locale presieduta da Claudio De Angeli, già impegnata in questo periodo ad organizzare il Giro della Valdera a tappe per la categoria juniores. Al termine della rassegna di Pontedera una bella cerimonia di premiazione. Categoria G1: 1) Ettore Bartoli (Butese); 2) Filippo Marraccini (Pol. Milleluci); 3) Matteo Rebecchi (Team Stradella). Cat. G2: 1)Brando Caleca (UBXT Team Pietro De Angeli); 2) Noah Boggia (Daccordi); 3) Gabriele Stefanucci (Coltano Grube). Cat. G3: 1) Davide Capitoni (Uc Empolese); 2) Marco Franzese (id.); 3) Matteo Matteucci (Montecarlo Ciclismo). Cat. G4: 1) Zeno Bertolucci (Blu Team); 2) Francesco Brucini (Butese); 3) Gabriele Ferri (Uc Empolese). CAT. G5: 1) Damiano Borri (Gs Vaiano); 2) Elia Simi (Pedale Toscano); 3) Leonardo Conti (Aquila). Settore femminile: Hanno vinto le batterie Diana Da Prato (Pol. Milleluci), Serena Bartolozzi e Margherita Peri (Olimpia Valdarnese), Christima Emma Gaggioli (Uc Empolese).

Antonio Mannori