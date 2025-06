Coppa del Mondo Marathon: Trionfo di Leonardo Paez e secondo posto per Sandra Mairhofer

Un doppio risultato di prestigio nella seconda tappa della Coppa del Mondo Marathon, con l’ex iridato il colombiano Leonardo Paez a segno e con Sandra Mairhofer che ottiene il secondo posto. Una giornata indimenticabile per il team pratese di Montemurlo dopo la delusione all’Isola d’Elba. Ad Andorra la squadra ha dati spettacolo con due prestazioni di assoluto valore.

È stato un vero e proprio duello tra il portacolori del Team Soudal e il leader della classifica UCI, Andreas Seewald. Nella seconda lunga salita, Leonardo Paez ha saputo trovare la giusta leva tattica per staccare il campione tedesco e mantenere il vantaggio fino al traguardo. "Oggi è stata una giornata incredibile per il team, sono molto soddisfatto – ha detto – Dopo la delusione di Capoliveri, il sostegno di tutto lo staff mi hanno permesso di ritrovare le giuste motivazioni".

A completare la performance di squadra, Dario Cherchi ha realizzato un ottimo 16° posto, a conferma del progressivo ritorno in forma, mentre Alessio Agostinelli ha fornito una buona prestazione, con un 24° piazzamento. Secondo posto per Sandra Mairhofer che ha riscattato la prestazione sottotono di Capoliveri.

Sandra ha seguito Rosa Van Doorn fino alla fine, ma non è riuscita a dettare il ritmo decisivo nella parte finale di gara, chiudendo dietro la leader di Coppa del Mondo, portando ancora una volta la Soudal sul podio. Incidente meccanico invece per Adelheid Morath, che non ha consentito alla brillante atleta di ottenere un risultato di rilievo. "Sono delusa di non aver mostrato il mio potenziale, ma anche questo – ha osservato la ciclista – fa parte delle corse in mountain bike. Cercherò di rifarmi nelle prossime gare".

Antonio Mannori