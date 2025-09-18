Coppa della Liberazione numero 80. I corridori iscritti sono già più di 170

Traguardo di grande prestigio quello che festeggerà domenica prossima, 21 settembre, la Coppa della Liberazione per allievi a Borgo San Lorenzo. Sarà infatti l’edizione numero 80 e si preannuncia un grande successo. È davvero bella la storia di questa corsa giovanile patrocinata dal Comune e organizzata grazie al contributo della locale sezione ANPI.

Quest’anno l’organizzazione del Club Ciclo Appenninico 1907 ha deciso di cambiare percorso in quanto non ci sarà nel finale l’impegnativa ascesa delle Salaiole che ha caratterizzato la Coppa della Liberazione negli ultimi anni. Un tracciato di 90 chilometri ritenuto meno impegnativo.

Il ritrovo è fissato presso via Caduti di Montelungo e la partenza alle ore 14.30. In avvio quattro giri di 8 km e 200 metri toccando le località di Rabatta e Sagginale. A seguire cinque giri di una lunghezza di poco superiori ai 14 chilometri transitando dalla zona dell’Arrabbiata, Scarperia e Senni, quindi l’uscita dal circuito per raggiungere il traguardo posto in Viale Europa Unita. Al momento gli iscritti alla gara mugellana sono 172 con la presenza come al solito di numerose formazioni extraregionali.

Antonio Mannori