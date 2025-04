Coppa Penna: nuovo percorso per la gara del Primo Maggio

La novità maggiore per la 56^ Coppa Penna (in programma come da tradizione il 1° Maggio) è la variazione del percorso nei punti più strategici: la salita del Colombaio e, quelli più lunghi, di Faeto-Casamona, per motivi di sicurezza. I due tratti di strada sono molto stretti e sinuosi e le cadute degli atleti sono facili.

Non si andrà, quindi, sul Pratomagno (612 s/m) ma si farà passaggio in più da Loro Ciuffenna, con le salite delle Balze (i cosiddetti Calanchi) e l’anello di Castelfranco.

Il percorso misura 145 chilometri, un’autentica cavalcata quella della classifica del Primo Maggio. I corridori iscritti alla gara, organizzata dalla Polisportiva Mercatale Valdarno col Comitato Feste Fagiolo Zolfino, sono 151.

Un anno fa vinse il diciottenne della Hopplà ‘Don Camillo‘, Riccardo Lorello, in un serrato sprint con Giuseppe De Laurentiis (Aran Cucine Vejus), e terzo si piazzò il compagno di squadra del vincitore, Alessandro Baroni. Nell’albo d’oro figura anche un grande velocista mondiale, Alessandro Petacchi.

Il via della nuova edizione fissato per le ore 14: si affrontano le arrampicate del triangolo Montemarciano, Piantravigne, Persignano, Malva oltre, naturalmente, l’ascesa della salita Penna.

La corsa è valida per il Campionato Toscano Under 23 ed Elite, ed è inserita nel cartellone della Sagra del Fagiolo Zolfino.

Giorgio Grassi