Corse a Santa Fiora e sulle Alpi e altri ottimi risultati. ’MareVettaMare’. Ma sempre in... vetta

Continuano le partecipazioni ad eventi agonistici e non per l’associazione ’MareVettaMare’, che risultano essere le preferite del team del presidente Paolo Tontoranelli: pioggia di ottimi risultati e podi anche negli ultimi impegni.

Alla Gran Fondo di Santa Fiora erano presenti ben 13 atlete ed atleti MareVettaMare. Il caldo è stato importante e per questo tutta la banda ha preferito portare a termine il percorso medio. Era prevista una cronoscalata su entrambi i percorsi. Oltre al fantastico secondo premio di squadra, Nunzia Roma, che sta tornando ai migliori suoi livelli, è salita sul gradino più alto del podio femminile, seguita da Silvia Evangelisti, anche lei in grande spolvero. Sul secondo gradino del podio di categoria "Anziani" un grande Luciano Gennari che spinge sempre come un ossesso.

Spostandosi sulle Alpi, Serena Campanella accompagnata da Carlo Pecci, ha conquistato il terzo posto di categoria alla Sportful Dolomiti.

Sempre sulle Alpi, Marco Barlotta, insieme a sua nipote Martina Barlotta, hanno sfidato gli iconici tornanti dello Stelvio per partecipare alla ’Stelvio Santini’. Marco è arrivato trentaseiesimo assoluto e quinto di categoria e Martina ha conseguito un ottimo risultato arrivando decima assoluta e terza di categoria.

"Sono veramente orgoglioso del team non tanto per i risultati – dice Paolo Tontoranelli, presidente dell’associazione –, che sono comunque importanti e stimolanti, quanto per la partecipazione affiatata del gruppo capitanata dal sempre presente e fondamentale coach Roberto Grazi. La prossima importante partecipazione del team sarà alla mitica Maratona delle Dolomiti".

Un’estate che quindi è iniziata alla grande per il gruppo sportivo capitanato da Paolo Tontoranelli che sulle due ruote ogni anno raccoglie iscrizioni e soprattutto risultati importanti.