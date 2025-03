Covili alla Tirreno-Adriatica. Presentata la Coppi-Bartali

La tappa dei muri marchigiani della Tirreno-Adriatica ha visto la vittoria a sorpresa dell’olandese Dversens che ha anticipato di pochi secondi il campione del mondo Van der Pool che ha regolato il gruppo degli inseguitori.

Il 28enne Luca Covili (in foto) è giunto ad 1’43" ed il portacolori del team modenese-reggiano VF Group Bardiani (che era in classifica a 1’48" dal leader Filippo Ganna distacco accumulato nella tappa a cronometro di Lido di Camaiore dopo essere giunto successione 29°,31° avanzando parimenti nella classifica generale), è 44° a 3’24". Nella tappa di ieri l’altro portacolori del team diretto da Reverberi, il faentino Emanuele Tarozzi, ha rafforzato la sua classifica dei grimpeur che oggi dovrebbe conservare, in quella che è considerata la giornata decisiva per la classifica generale poichè è prevista una tappa per velocisti a S,Benedetto del Tronto.

La frazione odierna di 162 chilometri si snoderà da Cartocentro a Frontignano con arrivo a quota 1.327 metri e il Luca Covili di questo inizio stagione potrebbe avere l’occasione di entrare nella top 20 di una gara a tappe World Tour dopo l’ottimo giro d’Italia 2024 dove è giunto 18° nell’assoluta.

Ieri è stata presentata presso la Sala Estense di Ferrara la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (dal 25 al 29) che prenderà il via con una tappa per velocisti la Ferrara-Bondeno per poi concludersi con quattro frazioni tutte Romagna con l’ultima tappa a Forli. Tra i corridori modenesi dovrebbe esserci al via il ventenne Luca Paletti che ha sfiorato la vittoria a Santiago di Compostela, mentre sicuramente non sarà al via il finale Giovanni Aleotti impegnato assieme a Roclic al Giro della Catalogna che si svolge contemporaneamente alla corsa organizzata dal G,S,Amici. Domani si svolgerà la classica internazionale Trofeo Alfredo Binda Women con al via la fioranese Gaia Masetti. Gli under23 modenesi Armin Caselli, Enrico Benassati e Jacopo Pignatti saranno in gara alla 108° Popolarissima della Pace a Treviso classica internazionale di 174,4 chilometri (il via alle 12,30 con diretta streeming dalle 15), sempre in Veneto in quel di Thiene tra gli juniores cercherà gloria il formiginese Samuele Monti.