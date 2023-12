Dal 2015 è diventato ormai un appuntamento fisso. ’Pedalata della Vigilia’ domenica a Savignano

In bici per beneficenza. Domenica a partire dalle 9 tutti coloro che vorranno aspettare il Natale tenendosi in forma sui pedali godendosi qualche ora di allegra convivialità col piacere di aiutare la comunità, potranno partecipare alla ‘Pedata della Vigilia’, organizzata nella vallata del Rubicone tra Savignano e Longiano.

"E’ diventato ormai un appuntamento fisso – raccontano gli ideatori del divertente e utile progetto – e che si è radicato da un’idea nata con spirito goliardico nel 2015. Si era partiti con l’idea di riunire un gruppo di amici per una pedalata unita a un aperitivo, dopo di che abbiamo pian piano cominciato a rilanciare, dando sempre più rilevanza all’aspetto benefico dell’iniziativa. Non chiediamo nessuna quote di iscrizione, perché non è questo lo spirito, però offriamo a tutti i partecipanti una maglietta rossa (il colore non si discute, è Natale…), un caffè caldo alla partenza e un brindisi al punto ristoro all’arrivo. Tutti però si sentono i dovere di devolvere qualcosa…".

Il ricavato anche quest’anno verrà devoluto all’istituto Merlara di Savignano: "Vedere l’emozione negli occhi dei bambini è una gioia che non si misura con nessuna somma di denaro. Senza considerare il fatto che d’estate le parti si invertono e noi veniamo puntualmente invitati a gustarci un’ottima pizza nella loro struttura. Si è creato davvero un bellissimo rapporto".

Come ulteriore incentivo alla generosità c’è poi la lotteria finale, che metterà in palio una vacanza, un pettorale per la prossima edizione della Nove Colli, cesti di Natale e altri premi.

"Lo scorso anno avevamo superato i 400 partecipanti, questa volta l’obiettivo è aggiungerne altri 100. A voler essere precisi, abbiamo fatto stampare 512 magliette natalizie e speriamo di distribuirle proprio tutte. Anche quello del gadget alla partenza è un aspetto tutt’altro che secondario: l’idea è quella di non pensare alle squadre, alle società e alla competizione: no, siamo tutti un unico gruppo, di amici, di appassionati, di persone che decidono di praticare il loro sport preferito in un ambiente allegro e scanzonato, godendosi il momento".

L’appuntamento è fissato alle 9 davanti allo stadio di Savignano, con partenza mezz’ora dopo. Da lì si aprirà un percorso lungo una trentina di chilometri che porterà il gruppo fino alla piazza Tre Martiri in centro a Longiano, nella scenografica cornice che in queste settimane è ulteriormente abbellita dagli allestimenti dei presepi. Lì ci saranno il brindisi finale, la lotteria e tutto il tempo necessario a scambiarsi gli auguri. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a domenica 24 dicembre.