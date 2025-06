Daniele Longoni brilla al campionato lombardo su strada e al Trofeo Giovani Promesse

Daniele Longoni chiude un weekend da protagonista che gli ha fruttato la medaglia d’argento al campionato lombardo su strada e la terza posizione al Trofeo Giovani Promesse di Piana di Talacchio in provincia di Pesaro-Urbino.

Il 17enne di Cesano Maderno si è confermato con il secondo posto nella prova unica di campionato regionale tra i migliori brianzoli della categoria juniores dopo aver percorso i 116 chilometri da Manerba del Garda a Puegnago, nel Bresciano, dove in una giornata caratterizzata dal grande caldo ha dato prova di forza e determinazione.

In 48 ore ha portato i colori della Salus Seregno De Rosa, diretta dall’ex professionista Danilo Napolitano, su due podi di prestigio dimostrando di essere maturato tanto da un anno a questa parte: "Ci tenevo a regalare la maglia regionale ai miei dirigenti e alla mia famiglia - ha detto Longoni -. Arrivare così vicino al successo e non riuscire a gustarlo mi lascia l’amaro in bocca. Ho sbagliato qualcosa nell’ultima curva, forse avrei dovuto anticipare le mosse di Matteo Turconi (il vincitore) ma con il senno di poi non si va da nessuna parte. Sono comunque contento della mia prova e della condizione che ho acquisito in queste settimane.

L’appuntamento con la vittoria è rimandato, però posso dirmi soddisfatto di come sto pedalando". È dunque un buon momento per Daniele Longoni e per la Salus Seregno De Rosa del presidente Marco Moretto (insieme in foto) che in due giorni ha visto il proprio atleta correre da protagonista fino all’ultimo metro di gara.

Adesso le attenzioni e le ambizioni sono rivolte al campionato italiano che Longoni disputerà domenica prossima, 22 giugno, a Gorizia.

Danilo Viganò