Davide Magnani trionfa alla 17ª edizione della granfondo 'Il Carpegna mi Basta'

Un nome a sorpresa mette la sua firma sulla 17ª edizione della "Il Carpegna mi Basta", la granfondo valida per il Tour 3 Regioni che pur in concomitanza con tanti eventi di spessore ha portato oltre 500 biker a pedalare nelle Marche e in particolare sul mitico cippo dedicato alla figura dell’indimenticato Pirata. Il nome nuovo è quello di Davide Magnani (Bad Team) che ha messo tutti d’accordo con un finale d’autore sui 42 km per 1.700 metri di dislivello. Magnani ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h13’43’’ staccando di 22’’ Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani Specialized) e di 47’’ Giacomo Sbrocca (Mondobici Fermignano). Poi un lungo intervallo fino all’arrivo di uno dei favoriti della vigilia, Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy), quarto a 4’57’’ davanti a Danilo Zaccara (Team Bike Lunano) a 6’27’’.

In campo femminile acuto di Giulia Rinaldoni (Bravi Platforms Team) che in 3h01’00’’ ha inflitto 5’54’’ a Martina Zoli (Bikefan) e 7’52’’ a Barbara Genga (Mondobici Fermignano). Un’edizione pienamente riuscita con tanti biker che hanno voluto sperimentare il nuovo percorso marathon da 65 km per 2.500 metri senza classifica ma con rilevamento dei tempi finali (il migliore è stato Davide Tombari della Valle del Conca con 2h56’48’’), ma con tante presenze anche sul percorso cicloturistico e alle gare per le categorie giovanili. Una rassegna completa di quel che è la mountain bike oggi.