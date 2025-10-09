Domenica l’appuntamento con la classica nazionale Élite e Under 23. Verso il Gp Del Rosso: presenti i termali Di Vita e Lavorini

Conto alla rovescia per il 74° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica nazionale per élite e under 23 in programma domenica a Montecatini organizzata dal G.S. Le Casette. Tra i 137 corridori iscritti alla gara che partirà a mezzogiorno dal Ciale Verdi anche 10 atleti residenti in provincia di Pistoia per i quali gareggiare sulle strade di casa sarà uno stimolo in più. Ci sono in questo gruppo anche due montecatinesi il diciannovenne Lorenzo Lavorini e il ventenne Federico Di Vita entrambi con la maglia della Pistoiese Team. Due giovani con un buon passato nel ciclismo giovanile e che stanno facendo esperienza nella categoria maggiore con impegno e passione come ha dimostrato anche lunedì scorso Lavorini nella gara aretina di Castiglion Fibocchi, mentre Di Vita conta un secondo posto ad Adelfia in provincia di Bari. Della zona di Monsummano Terme il ventenne Tomas Spinelli che fa parte dello squadrone del Team Hopplà, il più forte gruppo in Toscana e tra i migliori in campo nazionale con all’attivo in questa stagione 17 vittorie. Della provincia di Pistoia al Del Rosso altri sette atleti ad iniziare da Mattia Di Felice (Pol. Tripetetolo Seanese), quarto in questa stagione in una gara in Francia. Ci sono poi Alessio Frius e il velocista Andrea Stefanelli entrambi della Maltinti Banca Cambiano di Empoli, Damiano Petri (Team Hopplà), Leonardo Galigani atleta esperto classe 2002 della Pistoiese Team, Lorenzo Miniati che corre per la squadra emiliana denominata Andrea Cattoli, Federico Nesi tesserato per la Bike Academy di Lucca. In tutti la voglia di far bene domenica sulle strade di casa.

il 74° Gp Ezio Del Rosso vedrà la partecipazione di oltre 140 ciclisti, con la presenza delle società toscane ma anche la solita folta rappresentanza che arriva da altre regioni. La novità è il cambio di percorso con sette giri di un circuito di 22 chilometri e 400 metri comprendente la salita verso il Castello e il Colle di Buggiano, per un totale di km 156,8. Il ritrovo presso la Casa della Prevenzione, il via ufficiale dal Viale Verdi (sede anche di arrivo) a mezzogiorno. Il circuito da ripetere sette volte tocca le località di Pieve a Nievole, Montecatini, Biscolla, Albinatico, Ponte Buggianese, Casabianca, Pittini, Borgo a Buggiano, Castello di Buggiano, Colle di Buggiano, Margine Coperta, Montecatini.

Antonio Mannori