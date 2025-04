Dominio VF Group Bardiani al Giro di Reggio Calabria, argento per Richeldi a Casalecchio

Dominio del Team modenese -reggiano VF Group Bardiani nel Giro di Reggio Calabria ed argento per Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello, foto) a Casalecchio: è iniziato bene il secondo weekend d’aprile del ciclismo modenese. Nel Giro internazionale di Reggio Calabria il ventenne modenese Luca Paletti ancora in veste di gregario ha contribuito alla vittoria del compagno Luca Colnaghi poi nella volata del gruppo per la quarta piazza ha condotto lo sprint degli inseguitori al compagno di squadra Marcellusi concludendo comunque al 29 °posto. Martedì la stessa compagine del team VF Group di patorn Vincenzo Oliva comprendente anche il ventenne Paletti sarà al via nella nuova corsa a tappe dell’RCS il Giro d’Abruzzo sperando che ci sia finalmente gloria anche per il portacolori modenese. La partecipazione di Rachele Barbieri alla Parigi-Roubaix si è conclusa con un ritiro che ha confermato di non aver ancora smaltito la caduta di Dubai. Dopo due vittorie nelle prime due gare stagionali Mattia Flavio Richeldi (Ciclistica Maranello) ha colto un pregevole argento a Casalecchio di Reno superato allo sprint da Alessandro Pierobon portacolori della società organizzatrice Ceretolese.

Andrea Giusti