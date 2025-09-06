Donne: successo per la tappa pistoiese con via da Serravalle. Domani chiusura a Montecatini. Giro della Toscana, a Quarrata sfreccia Jeffers

Dopo il lungomare e la pineta di Viareggio con la cronometro a squadre inaugurale, il Giro della Toscana femminile ha percorso le tradizionali strade del Pistoiese con la tappa che ha preso il via da Serravalle Pistoiese e si è conclusa nel centro di Quarrata. Su via Montalbano è sfrecciata per prima la ventenne inglese Emma Jeffers della Liv Alula Jayco (team vincitore della cronosquadre inaugurale) che ha preceduto la belga Vanderaerden, la svizzera Liechti, la brava Federica Pellegrini e la Jansen. Il successo conquistato e grazie all’abbuono di dieci secondi ha consentito alla velocista britannica di conquistare anche la maglia rosa di leader della classifica, prima dell’odierna terza tappa in programma a Segromigno in Piano dove prima del via ci sarà l’omaggio nel ricordo di Michela Fanini e di sua mamma Giulietta.

La tappa ha visto il gruppo costantemente compatto con il traguardo volante Michela Fanini posto a Casalguidi di fronte al murale che ricorda Franco Ballerini vinto dalla Pellegrini su Kumiega e Jeffers. Dopo la salita di Villa La Magia nel finale tre giri attorno a Quarrata con paio di tentativi di fuga che sono stati annullati poco dopo, mentre in netto ritardo la maglia rosa Erin Boothman.

L’ultima frazione in programma domani domenica 7 settembre sarà la più lunga per complessivi 146 chilometri. Il via ufficioso dalle mura di Lucca, quello ufficiale alle 12,30 da Capannori. Le prime difficoltà con lo strappo di Selvette da ripetere tre volte; quindi, una volta giunte in Valdinievole le atlete dovranno affrontare per cinque volte la salita di Vico prima della conclusione in viale Verdi a Montecatini prevista attorno alle 16. "Voglio ringraziare – dice Fanini – gli amministratori che ci hanno dato una mano, e per la città di Montecatini, il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore Marco Silvestri".

An.Mann.