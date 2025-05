Doppietta brianzola al velodromo Francone: trionfo delle cicliste di Cesano Maderno e Fiorin

Doppietta delle formazioni femminili brianzole al velodromo Francone di San Francesco al Campo, nel Torinese, dove si è disputata la “Leva dell’Inseguitore“ su pista. In primo piano le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno e del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso.

Nella classifica finale dell’Omnium riservata alla categoria donne allieve successo di Anna Caccia della Fiorin davanti alle compagne di squadra Nicole Navazio e Antea Luisa Boldini. Tripletta delle cesanesi invece nella prova delle donne esordienti con Martina Pianta che trionfa precedendo Vittoria Vitillo e Ingrid Corneo (foto).

Piazzamenti per i maschi Manuel Roccia e Andrea Pierobon (Fiorin), terzi classificati nelle rispettive categorie, e di Lorenzo Navazio (quinto) mentre tra gli juniores quinto posto per Leonardo Martuscelli della Salus Seregno De Rosa con quest’ultima che piazza in settima posizione Daniel Lo Iacono e in ottava Alberto Roda. Il successo per Gregorio Acquaviva del Pool Cantù-GB Junior.

Dan.Vig.