Doppietta Vangi, Iperfinish alla 21esima vittoria

La Coppa Sportivi di Bilancino-Memorial Gastone Nencini ricordando il grande campione mugellano del ciclismo ha chiuso a Barberino di Mugello la stagione esordienti in Toscana. Ultimi due vincitori il lombardo Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo) che ha conseguito 15 vittorie. Nel primo anno il migliore è stato il campano Vincenzo Vito (Team Cesaro) che conta 15 successi nel 2025. Tra i toscani, i migliori Marini, De Stefano, Stefanini e Della Polla finiti ai posti d’onore.

Nella gara allievi sulle strade del Valdarno ennesima vittoria, la ventunesima stagionale della Iperfinish con arrivo in parata di Edoardo Agnini (settimo successo) e di Marco Spanio che hanno staccato il gruppo di 1’16’’ regolato per il terzo posto da Paris su Roggi e Luci. Nella categoria juniores doppietta per il Team Vangi Calenzano. Sabato il successo in volata del primo anno il laziale di Civitavecchia Andrea Tarallo a Bozzolo in Lombardia, mentre domenica la vittoria è stata conseguita dal fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti (seconda stagionale) a Urbisaglia in provincia di Macerata al termine della cui gara ha regolato in volata il compagno di fuga. Quarto posto invece per il campione toscano il fiorentino Mattia Ballerini a Camerino. Infine trentesimo titolo italiano per il collega fiorentino Leonardo Olmi nel Campionato giornalisti svoltosi in Lombardia.

Antonio Mannori