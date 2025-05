Doppietta vincente per Cerame e Bracco della Società Ciclistica Cesano Maderno a Comenduno

E chi le ferma più le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno... Bravissime Aurora Cerame e Nicole Bracco che anche a Comenduno di Albino, appena fuori Bergamo, hanno tirato fuori le unghie cogliendo il successo nelle rispettive categorie. Una doppietta che naturalmente ha fatto felice tutto lo staff brianzolo presieduto da Giuseppe Fontana e diretto da Guido Roncolato che si avvale della preziosa collaborazione di Deborah Rigamonti, Silvia Valtorta, Andrea Borgonovo e Agostino Rigamonti. Grande prestazione dunque per la coppia Cerame-Bracco in territorio orobico: la prima conquista la vittoria tra le esordienti di primo anno in cui allo sprint supera nettamente le compagne di fuga Michelle Marzetti (Gazzanighese GBC Apprettificio), Alessandra Luna (Foligno Cycling Team) e Emma Dasoli della società Mazzano. Il quartetto ha preso il largo sulla salita del Colle Sfanino e si è trascinato fin sotto lo striscione di arrivo dove la Cerame ha esultato con pieno merito. Quanto alla Bracco si è imposta nella gara esordienti di secondo anno ottenendo la sua settima affermazione su nove gare finora disputate. Un rendimento eccezionale quello della ragazzina cuneese di Savigliano, classe 2011, che al traguardo di Comenduno ha avuto ragione delle compagne di avventura Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) e Sveva Bertolucci (Blu Team) con il gruppo distanziato di 17 secondi e regolato da Vittoria Donno davanti a Camilla Paravagna del Cesano Maderno (quinta): decima l’altra cesanese Martina Pianta. Il bilancio della prova riservata alla categoria allieve parla invece di un quinto posto realizzato da Vivienne Cassata e il decimo di Carlotta Ronchi. Sulle ali di entusiasmo che alimenta costantemente dentro le maglie rosse del team brianzolo, oggi le ragazze saranno di scena nella 23sima edizione del Gran Premio Rosa città di Bovolone in provincia di Verona.

Danilo Viganò