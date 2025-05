Doppio podio per le squadre brianzole alla Young Italia Bike Cup a Courmayeur

Doppio podio per le squadre brianzole alla quinta prova della Young Italia Bike Cup di Cross Country che si è svolta a Courmayeur in Valle d’Aosta. Protagonisti di giornata sono stati il monzese Matteo Jacopo Gualtieri dell’Unione Ciclistica Costamasnaga e Giovanni Bosio (foto) del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. A loro il merito di aver disputato una gara in prima fila fino al raggiugimento del terzo posto nelle rispettive categorie.

Gualtieri ha chiuso la prova riservata agli allievi di primo anno a due minuti e quarantuno secondi di ritardo da Mattia Acanfora, bresciano del team Beltrami Tsa, il quale si è imposto per distacco anticipando il bergamasco Davide Grigi (Alba Orobia Bike) e appunto il nostro brianzolo autore di una prestazione di assoluto rilievo su un lotto di 56 partecipanti. La medesima cosa si può dire di Bosio, terzo classificato con gli allievi di secondo anno. A differenza di Gualtieri, il ragazzo di Fiorin ha sfiorato la seconda posizione per l’inezia di un secondo di ritardo da Riccardo Fasoli (Speed Bike Rocks) che a sua volta si è visto superare dal bresciano Roberto Pinna (Beltrami Tsa) giunto al traguardo a braccia alzate con uno scarto di 26 secondi.

Prossimo appuntamento con la Young Italia Bike Cup a Rivoli Veronese domenica 8 giugno.

Danilo Viganò