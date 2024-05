Due ruote Uisp. Giovanni Fortunati conquista il "Trofeo Magliano in Toscana»

Giovanni Fortunati del Team Vam Cicling non si ferma più. Dopo la grande prova che gli ha permesso di vincere il Trofeo "Degli assi" di mercoledì scorso, il senese bissa il successo vincendo anche il quarto "Trofeo Magliano in Toscana" gara di ciclismo amatoriale. Nella seconda partenza la vittoria è andata a Alessandro Spampani della Falaschi. La manifestazione, che ha visto 83 ciclisti al via, è stata organizzata dalla società Scoglio di Porto Santo Stefano, patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Magliano in Toscana, sotto l‘egida Uisp. Continua il momento magico di Giovanni Fortunati e della sua squadra del Team Vam Cicling, autentica sorpresa di questo inizio stagione. Fortunati vince davanti proprio al compagno di squadra Lucio Margheriti e Ludovico Cristini. La Vam Cicling era composta, oltre che dal vincitore e dal presidente del sodalizio, da Fabrizio Mariottini, Lucio Margheriti, Pietro Fortunati, Marco Martucci, David Falsetti e Alberto Murru. Nella seconda partenza il super favorito Francesco Paolo Spampani, migliora il secondo posto ottenuto anno scorso, vincendo la corsa davanti Massimiliano Lelli e Stefano Ferruzzi. Alla premiazione dei migliori corridori ha partecipato il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini, poi un ricco buffet offerto dagli organizzatori.