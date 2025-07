Ecco la Firenze-Viareggio. A Ferragosto la tradizione

Mancano 45 giorni alla sua storica data di svolgimento quella del 15 agosto, ma presso il "Torrino" di Piazza Tasso nel quartiere dell’Oltrarno sede dell’A.S. Aurora, si vivono già i giorni dell’attesa per la 78ª Firenze-Viareggio, classica per élite e under 23, che tutti i corridori vorrebbero vincere. Due le novità sostanziali rese note in occasione della conferenza stampa nella Sala Ennio Macconi di Palazzo Vecchio. Il nuovo volto della società Aurora dopo la morte del suo storico presidente Giampaolo Ristori, con Massimo Sandrelli eletto in quel ruolo, e l’organizzazione della gara che sarà curata dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi del presidente Stefano Curradi.

"Il primo pensiero - ha sottolineato l’assessore allo sport Letizia Perini - è per Giampaolo Ristori, che ci ha lasciati quest’anno, e che per tanto tempo è stato il ‘padre’ di questa manifestazione. Ringrazio anche Massimo Sandrelli, il nuovo presidente dell’As Aurora, che si è messo a disposizione per portare avanti questa tradizione. Non è facile fare eventi come questo che toccano così tanti comuni e vedono, in strada, molti giovani ciclisti".

Parole cariche di emozione per il neo presidente dell’As Aurora, Massimo Sandrelli: "Sarà per me una grande emozione vedere realizzarsi questa storica corsa e sono sicuro che anche quest’anno lo spettacolo sarà assicurato grazie soprattutto alla famiglia Berni e al Corpo Vigili Giurati, title sponsor dell’evento, che sostiene la manifestazione ormai da più di 30 anni". Annalisa Ristori, vicepresidente As Aurora: "Con gioia rivesto questa carica. Lo sento, infatti, come il passaggio di testimone da mio padre, da mio fratello a me".

Resta inalterato il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Firenze e Viareggio, della Città Metropolitana di Firenze, come l’apporto degli sponsor ad iniziare dal Corpo Vigili Giurati 1925 che proprio quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione. Alla conferenza hanno partecipato anche i dirigenti del ciclismo Metti, Menichetti, Mecacci, quelli dell’Aurora con il presidente Sandrelli.

Alla start list ci saranno 150 corridori, per un totale di 25 team tra i quali Mbhbank Ballan Csb Colpack, Mg.K Vis costruzioni e ambiente, Paix Ebre, Monex e Zappi. La partenza è programmata alle ore 7,10 da piazza Tasso, a Firenze. L’arrivo sarà in piazza Mazzini a Viareggio intorno alle ore 11,30. Confermata la classica e decisiva salita della Pedona, sopra Camaiore (Lucca).

Antonio Mannori