Ecco Schneider: BePink arruola la ciclista svizzera

Con l’arrivo dell’elvetica Cybele Schneider si chiude la campagna acquisti per il 2024 della BePink Gold formazione femminile di Monza della categoria donne elite.

Originaria di Basilea, classe 1996, la svizzera è reduce da una stagione trascorsa con la maglia Velo67 Racing Team. Laureata in Giurisprudenza (con un Master in International Law) ha iniziato a dedicarsi al ciclismo nel 2020, dopo aver praticato il Triathlon per 15 anni. Passista-scalatrice, la Schneider si difende molto bene anche nelle gara su pista essendo un punto fisso della Nazionale Svizzera.

Nel palmarès dell’atleta svizzera figurano il campionato Cantonale Bernese a cronometro e tre successi nelle corse a scatto fisso.

"Non vedo l’ora di iniziare - ha detto entusiasta la nuova arrivata in casa monzese -.

L’obiettivo sarà dare il mio supporto alla squadra, ma anche crescere e migliorare come atleta". Intanto, oggi e domani la squadra brianzola di Walter Zini sarà in gara nella Challenge Internazionale di Grenchen su pista prova che fa parte del calendario UCI C1.

Con la Schneider scenderanno sulla pista elvetica le compagne di squadra nella BePink: Vittoria Grassi (di ritorno dallo stage con la Nazionale Italiana a Calpe, Spagna) e la polacca Karolina Karasiewicz reduce dai successi nel Gran Premio di Polonia dove ha vinto l’Omnium e la Corsa a Punti.

Danilo Viganò