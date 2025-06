Edoardo Fiorini trionfa sul Muro di Chiarino: terzo successo stagionale

È dell’allievo Edoardo Fiorini l’ultimo sprint vincente sul Muro di Chiarino, dopo le affermazioni degli esordienti Francesco Coletta (in forza all’abruzzese Mario De Cecco - Logistica Ambientale) e Jacopo Conti della Nestor Marsciano). A Recanati, il sedicenne di Camerata Picena confeziona per sé il terzo successo stagionale e per il Petrucci - Zero24 il 18° Oro del 2025. Sempre all’altezza la giallorossa Recanati – Marinelli Cantarini, che conquista il sesto posto con Davide Sdruccioli Reginette rosa: Elena Ratini (allieva del laziale Work Coratti) e Giorgia Braganti (Città di Castello).

Esordienti 1° Anno: 1.Francesco Coletta (Mario De Cecco - Logistica Ambientale) km 38 in 1h11’, media 32,113 km/h; 2.Filippo Battistelli (Gubbio Mocaiana); 3.Flavio Gallo (Gubbio Mocaiana); 4.Alessio Biancini ( Pianello); 5.Danilo Damiani (Villa S.Antonio - Cicli Cocci); 6.Sambi; 7.Beltutti; 8.Ciavatti; 9.Braganti; 10.Catalani.

Esordienti 2° Anno: 1.Jacopo Conti (Nestor Marsciano) Km 45 in 1h18’, media 34,615 km/h; 2.Mattia Festuccia (Work Service Coratti); 3.Riccardo Mario D’Andrea (De Cecco - Logistica Ambientale); 4.Omar Berlini (Fausto Coppi); 5.Alessandro Pazzaglini (Pianello); 6.Salvi; 7.Sebastiani; 8.Grini; 9.Barbini; 10.Manoni.

Allievi: 1.Edoardo Fiorini (Petrucci - Zero24 Cycling Team) km. 70 in 1h49’, media 38,532 km/h; 2.Leandro Musta (Gubbio Mocaiana); 3.Tommaso Cingolani (Petrucci - Zero24 Cycling Team); 4.Antonio Lippolis (1D+ Un Dente in Più); 5.Fabio Giuseppe Colaprico(1D+); 6.Davide Sdruccioli Davide (Recanati - Marinelli Cantarini); 7.Vitali; 8.Paolinelli; 9.Micanti; 10.Gallo.

Umberto Martinelli