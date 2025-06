Emozioni e spettacolo ricordano Alfredo Martini

Sesto Fiorentino, 12 giugno 2025 - Cinque ore e mezzo di spettacolo ed emozioni sul circuito cittadino di Sesto Fiorentino con partenza ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto per ricordare Alfredo Martini personaggio indimenticabile del ciclismo mondiale che abitava a due passi dalla zona del traguardo. C’erano le due figlie Silvia e Milvia, il nipote Matteo, tra gli organizzatori principali con Dimitri Bessi della Pegaso Bike Service, di questa manifestazione alla quale tutti hanno dato sostegno e collaborazione, il Comune di Sesto, la Croce Viola, la Polizia Municipale, gli sponsor, le varie Associazioni, gli addetti ai lavori. Dai giovanissimi agli juniores sei gare con altrettanti podi e la consegna di speciali medaglie ai primi tre di ogni gara e per i vincitori l’ambita maglia realizzata e dedicata ad Alfredo Martini.

Per le premiazioni il vicepresidente nazionale della Federciclismo Saverio Metti, i dirigenti regionali Luca Menichetti e Gaia Passerini (presidente e vice), l’assessore allo sport Damiano Sforzi ed altri ospiti. L’apertura della manifestazione con i giovanissimi (7-12 anni) e le vittorie di Filippo Marraccini, Mattia Parentini, Davide Capitoni, Federico Bellucci, Damiano Borri, Niccolò Di Lucia per il settore maschile e di Isabel Spinelli, Christina Emilia Gaggioli, Sofia Diletta Politi e Noemi Cianti tra le femmine. Nelle altre gare (corsa a punti) le vittorie nella categoria esordienti di Antonio William Boretti (Team Valdinievole) su Belloni e Dati, e di Bianca Capitoni (G.S. Capannori); negli allievi Gioele Gabbrielleschi (Bessi Donoratico) davanti a Kolarski e Borgheresi e di Elena Geppi (Vangi Ladies), mentre negli juniores (ultima gara della rassegna) si è imposto il fiorentino e campione toscano 2025 in linea Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata) che ha preceduto al termine dei 30 giri in programma Bonciani e Tomassini.