Ciclismo: da Siena a Montalcino l'Eroica Juniores

Siena,17 maggio 2025 – Sabato 17 maggio alla vigilia dell’arrivo di tappa in Piazza del Campo a Siena del Giro d’Italia, si corre con partenza dalla città del Palio ed arrivo a Montalcino la quinta edizione dell’Eroica Juniores, gara l'internazionale valevole per la Coppa Andrea Meneghelli. Tra le 31 squadre iscritte spiccano le formazioni straniere in arrivo da Repubblica Ceca, San Marino, Germania, Slovenia, Romania. La gara, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di 107 chilometri e vedrà al via anche molte fra le migliori squadre italiane. Finora mai un corridore italiano è riuscito ad alzare le braccia al cielo in piazza del Popolo a Montalcino.

"Siamo felici di poter ospitare sulle nostre strade bianche la quinta edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli – dichiara Nicoletta Fabio, sindaca di Siena - Una corsa dedicata ai più giovani che conferma, ancora una volta, la grande sinergia tra il Comune di Siena e L'Eroica nella valorizzazione del mondo delle due ruote e che non può prescindere dal coinvolgere le nuove generazioni anche attraverso quei valori e principi fondanti che hanno reso celebre questa corsa: come la condivisione, la riscoperta della fatica, l'amore per il territorio, la tutela delle strade bianche ed il rispetto per l'ambiente".

"Il ciclismo si sta dimostrando sempre più un asset di grande sviluppo che si aggiunge ad una eccellenza mondiale come il Brunello – sottolinea Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino -. La corsa Juniores ci avvicina ad un mondo giovanile di grande interesse per il territorio soprattutto grazie al supporto di Eroica che a Montalcino e in provincia di Siena offre delle opportunità straordinarie ed una visione del futuro che si basa su solidi radici culturali”.

IL PERCORSO: Sono 107 chilometri senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto, con arrivo previsto in Piazza del Popolo a Montalcino attorno alle ore 16,40.

LE SQUADRE AL VIA: Mastromarco FC Nibali, German Junior Racing Team (GER), AR Monex Pro Cycling Team (SMN), Slovenia (SLO), Romania National Team (ROM), Veleka Team (CZE), Work Service Coratti, Pedale Casalese Amorfer, Aspiratori Otelli Alchem CWC, Ciclistica Rostese, Polisportiva Monsummanese, Team Ecotek, Salus Seregno – De Rosa, Casano Stabbia, UC Bustese Olonia, Energy Team, Team Franco Ballerini, SC Romanese, Parmense, Team Pieri, US Montecorona, Scuola Ciclismo Cene, Ciclistica Trevigliese, Team Fortebraccio da Montone, GB Team – Pool Cantu’, Vangi Il Pirata, CPS Professional Valdarno, Alto Adige Rappresentativa, Team General System.