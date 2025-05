Eroica Juniores e Gp Città di Pontedera: trionfi per Gagliardoni Proietti e Vesco

Un fine settimana di grande ciclismo in Toscana con l’Eroica Juniores, gara internazionale da Siena a Montalcino, sulle strade sterrate 24 ore prima del Giro d’Italia, e con il Gp Città di Pontedera con 183 tra élite e under 23 al via. Nella gara senese sul traguardo di piazza del Popolo i tanti sportivi presenti hanno salutato la prima vittoria italiana in 5 edizioni grazie a uno straordinario Mattia Gagliardoni Proietti, diciassettenne umbro di belle speranze del Team Franco Ballerini Lucchini Energy, la squadra diretta dal ds Luca Scinto. L’azione decisiva a 18 km dall’arrivo quando il suo compagno di fuga Rusconi finiva fuori strada nell’affrontare una curva a velocità troppo elevata su di un tratto sterrato.

Proietti restava così da solo e andava a cogliere il prestigioso successo mentre il secondo posto era del bravo e coraggioso Giacomo Serangeli del Team Vangi a 1’02’’, e il terzo di Riccardo Colombo della Bustese Olonia a 1’54, quindi Slesarenko, Novak, Segatta, Scagliola, il bravo fiorentino Ballerini, Brafa e Tudurachi. La media sui 107 km di 38,229, mentre i partenti sono stati 151, e per il vincitore Gagliardoni Proietti il secondo successo in sette giorni dopo la cronometro vinta in Lombardia.

Ottima l’organizzazione di Eroica Italia con Franco Rossi, ma vista l’esperienza nessuno dubitava. Sempre negli juniores a Porto San Giorgio nelle Marche successo per distacco di Luca Fabbri del Team Vangi che ha piazzato al terzo posto Luca Nicoloso per un altro successo di squadra. Sul traguardo di Pontedera nella nona edizione del Gran Premio si è presentato da solo il non ancora ventenne brianzolo Leonardo Vesco dello squadrone MBHBank Ballan Colpack che a 4 km dal traguardo ha lasciato un drappello di 9 fuggitivi che aveva guadagnato la testa della corsa al quinto e ultimo passaggio sulla salita La Montacchita a una dozzina di chilometri dall’arrivo su iniziativa del vivacissimo danese Lock.

Vesco con la preziosa collaborazione di Cipollini e Bracalente, manteneva sette secondi sul traguardo nei confronti degli otto inseguitori che il fiorentino e campione toscano under 23 Lorello regolava nettamente dimostrandosi il più forte in volata. Terzo era il lucchese Cipollini nipote di ’Re Leone’ Mario Cipollini alla ricerca della prima vittoria e comunque apparso in ottima condizione. Tra i più brillanti Arrighetti giunto quarto e dietro di lui a completare la Top ten, nell’ordine Bosio, Bagnara, Bracalente, Lock, il campione toscano élite Regnanti e Baseggio che a 25" ha vinto la volata del gruppo più folto.