Ciclismo: la carica dei 2247 per l’Eroica Montalcino. Una grande festa dello sport

Montalcino,25 maggio 2025 -Un grande successo per la nona edizione della Eroica Montalcino come ha detto Franco Rossi presidente di Eroica Italia “baciata dal sole e caratterizzata dai sorrisi dei tanti partecipanti”. La Val d’Orcia ha rinnovato il suo appuntamento con 2.247 ciclisti provenienti da 36 Paesi, con una significativa partecipazione internazionale: il 23% dei partenti arrivava, infatti, dall’estero. Un successo che conferma l’evento tra i più autentici e suggestivi del panorama ciclistico mondiale. In costante crescita anche la presenza femminile: 297 donne al via, pari a oltre il 13% dei partecipanti, a testimonianza dell’entusiasmo sempre più trasversale che Eroica continua a generare.

Non sono mancate le storie che emozionano e rendono indimenticabile ogni edizione. Come quella di Ilaria Baffi, nipote del grande Pierino Baffi, che ha pedalato indossando una maglia rosa originale, simbolo di un’eredità sportiva che continua a commuovere. O quella di Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 19, che ha reso omaggio al fratello scomparso a soli 16 anni durante un allenamento, affrontando il percorso sulla sua bicicletta. E ancora, la presenza di Roberts Zile, vicepresidente del Parlamento Europeo, che anche quest’anno ha voluto vivere in prima persona lo spirito eroico, pedalando tra le colline senesi.

Cinque i percorsi a disposizione dei partecipanti, disegnati tra colline, cipressi e borghi intrisi di storia. In sella a biciclette costruite prima del 1987 e vestiti con maglie di lana, i partecipanti hanno attraversato paesaggi mozzafiato e borghi iconici come Buonconvento, Bagno Vignoni, Pienza, San Giovanni d’Asso, Montisi, Trequanda, Torrenieri, Castelnuovo dell’Abbate, San Quirico d’Orcia e Lucignano.

Scenari tipici che raccontano i valori, ambientali, culturali e paesaggistici della Toscana più bella. Eroica Montalcino si conferma molto, dunque, più di una manifestazione sportiva: è un viaggio straordinario in quella “bellezza della fatica e gusto dell’impresa” che, nel 1997, ispirarono la nascita de L’Eroica, in programma quest’anno a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre.