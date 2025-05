Ciclismo, un fine settimana con l'Eroica Montalcino per ciclisti storici

Montalcino (Siena), 21 maggio 2025 – Non si è ancora spento l’eco del successo della Eroica Juniores firmata dal giovane umbro Mattia Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini Lucchini Energy, ed arriva un’altra Eroica, quella dei ciclisti eroici a Montalcino prevista in questo fine settimana. Sono oltre duemila gli iscritti per la nona edizione di ben 36 nazioni.

Ancora uno scenario di “bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”: i valori fondanti de L’Eroica, nata nel 1997 e oggi divenuta un fenomeno globale. Una vera festa del ciclismo eroico, in chiave mondialen con iscritti che arrivano da Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Austria, Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Lussemburgo, Svezia, Polonia, Croazia, Islanda, Slovenia, Canada, Liechtenstein, Giappone, San Marino, Grecia, Brasile, Portogallo, Lituania, Inghilterra, Estonia, Lettonia, Australia, Albania, Colombia, Singapore, Spagna, Slovacchia e Bulgaria. Tra le regioni italiane, le più rappresentate sono: Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna, seguite da Piemonte, Lazio e Veneto. Particolarmente significativo è l’aumento della partecipazione femminile, oggi pari al 13% del totale. Il partecipante più anziano sarà Denis, francese classe 1935, mentre il più giovane sarà Lorenzo, dodicenne siciliano nato nel 2012. Tra le donne, la più esperta sarà Marcia (USA, 1955) e la più giovane Mila (Germania, 2010). Per le italiane, spiccano Alba (1955, Forlì) e Lisa (2008, Perugia).

I PERCORSI:

Percorso Eroico: 153 km, dislivello 2.894 metri, partenza ore 7.30. Percorso Val d'Orcia: 96 km, dislivello 1.907 metri, partenza ore 7.30. Percorso Crete Senesi: 70 km, dislivello 1.180 metri, partenza ore 9. Percorso Brunello: 46 km, dislivello 868 metri, partenza ore 9. Passeggiata Eroica: 27 km, dislivello: 580 metri, partenza ore 9.