Eroica Montalcino: ciclismo e cultura tra le colline della Val d'Orcia

Mentre risuona ancora l’urlo di gioia di Van Aert in piazza del Campo, vincitore della nona tappa del Giro d’Italia, e quello di Mattia Proietti Gagliardoni, primo, su 151 partecipant, all’Eroica Juniores, le strade bianche della Val d’Orcia sono pronte ad accogliere, provenienti da tutto il mondo, migliaia di ‘eroici’ che, grazie all’Eroica Montalcino, potranno immergersi tra colline, vigneti e borghi.

Eroica Montalcino prenderà il via venerdì: alle 11,30, nel Complesso di Sant’Agostino sarà presentato lo studio tecnico ‘I Percorsi Ritrovati’, realizzato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Eroica. All’incontro prenderanno parte le autorità locali, i rappresentanti dei parchi e i 17 comuni coinvolti nel progetto Terra Eroica. Il convegno si aprirà con i saluti del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Dalle 17 apriranno i punti di ritiro delle buste e dei pacchi gara, il vivace Mercatino Eroico alla Fortezza, il Villaggio Sponsor in piazza Garibaldi e numerosi appuntamenti culturali e conviviali, come la mostra grafica dell’artista Osvaldo Casanova e la suggestiva accensione delle maglie luminose.

Sabato sarà un’immersione completa nel mondo Eroica tra talk, degustazioni, laboratori, incontri con i protagonisti della storia del ciclismo e momenti dedicati alla cura della bicicletta e dello stile. Alle 14 da piazza del Popolo, partirà la pedalata del Ciclo Club Eroica, la sera i quattro quartieri di Montalcino accoglieranno la tradizionale Cena Eroica, accompagnata da musica e giochi.

Domenica spazio agli eroici in bici: cinque i percorsi. Quello Eroico, di 153 km (dislivello: 2.894 m, partenza alle 7,30); quello di 96 km (dislivello: 1.907 m, partenza alle 7,30); quello delle Crete Senesi (70 km, dislivello: 1.180 m, partenza alle 9); quello del Brunello (46 km, dislivello: 868 m, partenza alle 9). Senza dimenticare la più accessibile passeggiata Eroica (27 km, dislivello: 580 m, partenza alle 9). Per tutto il giorno Montalcino sarà animata da musica, incontri e convivialità: il Pasta Party alla Fortezza riempirà l’attesa degli arrivi, alle 20,30 il tradizionale brindisi finale con la squadra Eroica.