Eva Lechner trionfa: campioni provinciali a Corlo di Magreta

La pluricampionessa Eva Lechner ha rispolverato la sua indubbia classe aggiudicandosi l’internazionale di Cremona, mentre nella giornata del ciclocross a Corlo di Magreta sono stati assegnate le maglie di campioni provinciali alla esordiente Beatrice Trabucchi, all’allieva Anna Mucciarini, all’allievo Edoardo Tassi ed allo juniores Luca Brancaleon. Nell’internazionale lombarda oltre al ritorno successo della Lechner il Team Ale Cycling Modena ha colto il 5° nella gara open con Lucia Bramati sul podio tra le under 23 e tra le juniores una galvanizzata dalla maglia azzurra Greta Pighi è salita sul 2° gradino del podio e Giada Martinoli ha concluso al 5° posto. Nella gara open maschile Luca Paletti (Bardiani CSF) è giunto 6° assoluto e 3° tra gli under 23. A Corlo di Magreta hanno aperto le ostilità i master del Trofeo Modenese seguiti da una gara promozionale per Giovanissimi poi nel pomeriggio si sono svolte le gare agonistiche, con vittorie tra le donne esordienti della veronese Noemi Toiari che ha preceduto Beatrice Trabucchi (Ale Cycling) seguite dalle allieve con vittoria di Amaranta Concari davanti ad Anna Mucciarini(A.C.Serramazzoni). Bella vittoria del modenese Edoardo Tassi (Ale Cycling) che ha vestito anche la maglia di campione provinciale. Nella gara clou organizzata dalla Formiginese, juniores, la bella vittoria di Luca Spezzani (A Favore del Ciclismo)-2° Luca Brancaleon (Ale Cycling)-4° Armin Caselli (team Paletti)-5° il formiginese Samuele Monti (Ceretolese). Ospiti Rachele Barbieri ed il compagno Manlio Moro.

Nella foto da destra Trabucchi, Cavani e Mucciarini.

Andrea Giusti