Ciclismo: successo per l'annuale festa del ciclismo Uisp a Firenze

Firenze, 12 gennaio 2025 - Entusiasmo per la festosa cerimonia del ciclismo Uisp fiorentino svoltasi presso la sede dell’Associazione Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini, ospiti d’onore il Governatore della Toscana Eugenio Giani e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

A fare gli onori di casa il presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini in scadenza di incarico dopo due mandati, con congresso elettivo che si svolgerà nel prossimo fine settimana. Premiate le società e gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione 2024.

Per la collaborazione riconoscimenti alla Tre Emme Caverni di Lastra a Signa per la Pedalata Rosa e all’Avis Verag Prato; premiati dirigenti, giudici di gara e il Circolo Rondinella del Torrino per l’ospitalità.

Premi per la solidarietà all’Avis Verag, Misericordia Galluzzo, Campi 04, Florence By Bike, Quelli di Pratolino, Avis Montevarchi, Famiglia Piero Raimondi. Per i meriti organizzativi del Circuito “Terre dei Medici” riconoscimenti all’Avis Verag, Ciclistica Viaccia, Cascine del Riccio, Avis Montevarchi, Natural Bike Casentino, Mugello Toscana Bike, U.C. Marcialla e Quelli di Pratolino. Primi nel cicloturismo femminile Nadia Bellomo del Mugello Toscana Bike e nel settore maschile Lorenzo Nigi (Veloclub Florence By Bike), nel circuito ciclostorico fiorentino il podio con Mugello Toscana Bike, Misericordia Galluzzo e Florence By Bike; nel campionato provinciale cicloturismo primo posto al Veloclub Florence By Bike davanti a Mugello Toscana Bike e G.C. Campi 04.

Infine nel Circuito Terre dei Medici (classifica individuale) nelle varie categorie al primo posto Anna Del Vespa, Giorgio Pier Luccioli, Ilaria Fontini, Marco Sequi, Adriano Cibin, Daniele Galeotti, Stefano Garganti, Luca Giovannoni, Roberto Salvatori, Federico Zampini, Antonio Fantini, Giulia Pedrazzini, Paolo Bortolotti, Livio Scaramuzzo, Seila Soffri, Matteo Menci.