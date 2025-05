Filippo Colella trionfa al Memorial Mamma e Papà Bregoli juniores a Montichiari

Spunto vincente del brianzolo Filippo Colella nella 37sima edizione del Memorial Mamma e Papà Bregoli per la categoria juniores che si è disputato a Montichiari in provincia di Brescia. Colella, passato quest’anno nella nuova categoria con i colori della Energy Team di Rocco Pisano, ha fatto valere le sue doti veloci allo sprint regolando un drappello di venti corridori che insieme si erano sganciati dal gruppo nelle battute conclusive della competizione. Colella ha vinto davanti al trentino Fabio Segatta, azzurro della Montecorona, mentre la terza posizione è stata appannaggio del parmense Simone Gardani del Team F.lli Giorgi. Classe 2008 di Veduggio con Colzano, Colella è fra i giovani più attesi in questa stagione. Dopo un ottimo passato nelle giovanili, di cui lo scorso anno con tre successi alla corte dell’Unione Sportiva Biassono, il brianzolo non si è fatto attendere e alla prima occasione ha piazzato la botta vincente regalando il primo successo al suo nuovo team.

Ordine d’arrivo. 1. Filippo Colella (Energy Team) km 61 media/h 42,264; 2. Fabio Segatta (US Montecorona); 3. Simone Gardani (Team F.lli Giorgi); 4. Francesco Tessari (Petrucci Assali Stefen Makro); 5. Ferrari Sergio (Team Ecotek).

Danilo Viganò