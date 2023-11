Ciclocross: si apre a Calenzano il Florence Supercross

Firenze,27 ottobre 2023 – La prova di ciclocross a Scarperia dello scorso 7 ottobre, valevole per l’assegnazione delle medaglie per l’Olimpiade della Città Metropolitana di Firenze, è stata l’anteprima del Florence Supercross, manifestazione che invece si aprirà ufficialmente domenica 29 ottobre a Calenzano sotto l’egida della sezione ciclismo del Comitato Provinciale fiorentino dell’Uisp. Si apre così la stagione del ciclocross in Toscana, che si concluderà il giorno 14 gennaio 2024 con la prova unica, a Rufina, del Campionato Italiano UISP che vedrà impegnati atleti tesserati UISP provenienti da tutta Italia che si giocheranno, per ogni categoria, la maglia tricolore. Questo il calendario delle prove in arrivo del Florence Supercross. 29/10/2023 Calenzano (FI) Org. Tuttinbici 05/11/2023 Pieve di Santa Luce (PI) Cicli Taddei 12/11/2023 Scarperia (FI) Ferri Taglienti – 19/11/2023 Strada in Chianti (FI) Crampi di Chianti – Prova unica di Campionato Provinciale 26/11/2023 Pontassieve (FI) Bicipedia – Prova unica Campionato Toscano 03/12/2023 Barberino M.llo (FI) Tuttiinbici Calenzano / ASD Barberino 10/12/2023 Volterra (PI) ASD Volterra Bike 17/12/2023 Rufina (FI) Italian Race Test Event Rufina –UISP Firenze 07/01/2024 Sieci (FI) Polisportiva Sieci 14/01/2024 Rufina - Campionato Italiano