Ciclismo, Castelfiorentino sul tetto del mondo: Francesco Matteoli campione juniores su pista

Apeldoorn (Olanda), 21 agosto 2025 – L’Italia della pista ancora una volta sul tetto del mondo grazie al quartetto dell'inseguimento a squadre juniores che è tornato a vestire l'iride al velodromo di Apeldoorn in Olanda. Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e il toscano di Castelfiorentino Francesco Matteoli (Federico Saccani ha corso nel primo turno ieri al posto di Matteoli) hanno battuto in finale la Gran Bretagna di Hobbs, Gravelle, Hinds e Thompson.

I britannici sono partiti molto forte ma già al primo chilometro gli azzurri hanno operato il sorpasso volando all'oro con il tempo di 3’54’562 alla media di 61,391 kmh, staccando i rivali di 1.438. Terzo posto per la Germania che nella finalina ha avuto la meglio sugli Stati Uniti. Grande l’entusiasmo nel clan degli azzurri ed a Castelfiorentino per la notizia del successo.