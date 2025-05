Gabriel Fede del Team Beltrami Tsa Tre Colli conquista il 2° posto a San Giovanni Val d’Arno

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli agguanta il podio: 2° posto nella categoria Under 23 Elite per Gabriel Fede, arpionato l’altro ieri nel territorio di Arezzo. "Il nostro atleta ha dimostrato ancora una volta di avere gamba e personalità", afferma il direttore sportivo Roberto Miodini. "Ha corso con intelligenza, è stato molto generoso e ha raccolto un risultato importante, di buon livello. Siamo molto soddisfatti per la sua crescita. Ora contiamo il lavoro e ci concentriamo sulle gare che ci sono all’orizzonte".

La corsa si è svolta a San Giovanni Val d’Arno sulla distanza di 175 chilometri, con tracciato piuttosto vario. Fede si è involato in fuga dopo 20 chilometri insieme ad altri sei corridori. Il drappello si è poi ridotto a quattro atleti. E’ stato in questo momento che Tommaso Dati (Biesse Carrera Premac) ha spinto ancor più forte sui pedali, per involarsi solitario verso il traguardo. Alle sue spalle il terzetto è stato regolato in volata da Gabriel Fede, atleta classe 2003 dallo spunto veloce. Sul podio anche Matteo Regnanti (Team Hopplà).

La media è stata di 41 km/h.