Gara a cronometro in montagna: sfida tra allievi e juniores a Monsummano Terme

Allievi e juniores si sfideranno quest’oggi nella gara a cronometro in montagna, con i due titoli toscani in palio solo per la categoria allievi, uomini e donne. Teatro della competizione per scalatori i 5 km e 600 metri che uniscono Piazza del Popolo a Monsummano Terme a Montevettolini la ridente località collinare dalla quale si domina la piana della Valdinievole e quella verso Empoli. Il campionato regionale si avvale dell’organizzazione del Velo Club Monsummanese 1992, società presieduta da Marco Bettaccini. Dopo la recente gara amatoriale questo appuntamento a cronometro per i grimpeur, quindi l’ultima domenica del mese di settembre le due tradizionale gare per esordienti primo e secondo anno. Tornando al Campionato Regionale a cronometro di sabato 7 giugno, la manifestazione è patrocinato dal Comune di Monsummano Terme e dalla Associazione Pro Loco Rondò di Montevettolini. Complessivamente oltre 80 gli iscritti con solo 4 rappresentanti femminili (donne allieve) mentre sono 24 gli juniores, e poco più di 50 gli allievi che si contenderanno il titolo.

Ieri il sorteggio per stabilire l’ordine di partenza della competizione. Il campione regionale uscente della cronometro in montagna per la categoria allievi è Luciano Gaggioli, l’atleta di Vinci quest’anno juniores nelle file della Polisportiva Monsummanese, conquistato nell’agosto 2024 nella cronoscalata da Settimello di Calenzano al Piazzale Leonardo di Monte Morello nel fiorentino. Il primo concorrente lascerà la pedana di partenza di Piazza del Popolo nel centro di Monsummano Terme alle 13,30, per raggiungere Pozzarello e da qui Montevettolini con arrivo posto in Piazza Bargellini. Una gara contro il tempo che promette spettacolo.

Antonio Mannori