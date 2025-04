Ciclismo: Frasconi e Vito i due vincitori della gara di Albergo

Albergo (Arezzo), 25 aprile 2025 – Nel rispetto della tradizione la “Giornata Azzurra” nella località di Albergo in provincia di Arezzo con l’apertura riservata alla categoria esordienti.

Partenza unica con primo e secondo anno presenti atleti ed organizzazione affidata come sempre alla Pol. Albergo Oliveto. Splendido vincitore assoluto della gara Francesco Frasconi, esordiente del 2° anno del Pedale Toscano Ponticino che in volata ha avuto la meglio nei confronti di Leo e Vincenzo Vito del Team Cesaro Franco Ballerini risultato il vincitore del primo anno. L’atleta campano è al terzo successo in Toscana in 6 giorni dopo Ponte a Egola e Calenzano ed al quinto stagionale. Quanto a Frasconi la conferma che l’atleta aretino è uno dei migliori in campo regionale e può togliersi altre soddisfazioni nel corso della stagione.

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Francesco Frasconi (Pedale Toscano Ponticino) Km 30, in 45’25”, media Km 39,633; 2)Gabriele Leo (Cambike); 3)Lorenzo Delbono (Progetto Ciclismo Rodengo); 4)Gianmarco Bolcato (G.C.Sossano 1975); 5)Lorenzo Moretti (Foligno); 6)Passeri; 7)Sgaggero; 8)Piccolo; 9)Fontana; 10)Leonetti. ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Vincenzo Vito (Team Cesaro Franco Ballerini); 2)Filippo Battistelli (Gubbio Ciclismo Mocaiana); 3)Gabriele Cavallini (Empolese); 4)Mattia Meniconi (Pol. Albergo); 5)Riccardo Ricci (G.C. Sossano 1975); 6)Di Lorenzo; 7)Polvanesi; 8)Cesaro; 9)Rayadi; 10)Moschini.