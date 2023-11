Gare giovanili. Brillano Scappini e Migheli

Il ciclismo fiorentino inteso come società e atleti affiliati al Comitato Provinciale, ha dominato in Toscana la stagione 2023 nelle categorie giovanili.

Allievi: al primo posto come numero di successi (8) e come punteggio di rendimento, Gerolamo Manuele Migheli e Giulio Pavi Degl’Innocenti divisi alla fine da sei punti. Migheli ha onorato la maglia di Campione Toscano conquistata nel 2022 dimostrando le sue indubbie qualità su strada e su pista. Bravi anche Pavi Degl’Innocenti che ha conquistato i due titoli toscani a cronometro, Ferruzzi, Tavanti e Niccolò Iacchi, il fiorentino di Rufina del Team Franco Ballerini che ha vinto il titolo toscano in linea.

Classifica di rendimento: 1) Manuele Migheli (V.C. Empoli) punti 63; 2) Pavi Degl’Innocenti 57; 3) Matteoli 50; 4) Ferruzzi 30; 5) Gaggioli 28; 6) Iacchi 27; 7) Tavanti 20; 8) Del Cucina e Luci 19; 9) Menici 17; 10) Pisani 16. Esordienti: I due esordienti toscani più bravi dell’annata sono stati Laerte Scappini nel primo anno e Lorenzo Luci nel secondo. Tra l’altro i due giovani esponenti si sono laureati anche Campioni Regionali nella prova in linea svoltasi a Gracciano in provincia di Siena ai primi di luglio.

Sorprendente e bravissimo Scappini da un paio di anni nel ciclismo, e bravo anche Luci in quanto oltre alle cinque vittorie ha colto numerosi piazzamenti. Tra i fiorentini segnalazioni per Gastasini, Kolarski e Pavi Degl’Innocenti.

Classifica di rendimento: 1) Laerte Scappini (Empolese) punti 105; 2) Luci 76; 3) Mori 66; 4) Gastasini 59; 5) Gabbrielleschi 52; 6) Roggi 50: 7) Frosini 45; 8) Kolarski 42; 9) Canziani 36; 10) Pavi Degl’Innocenti 33.

Antonio Mannori