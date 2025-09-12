Gastone Nencini, dal mito del ciclismo all'arte 3D

Firenze,12 settembre 2025 - Una galleria unica, dove sport e arte si incontrano per mantenere viva la memoria di grandi leggende. In questa occasione la storia di Gastone Nencini, campione del ciclismo e vincitore sia di un Giro d’Italia che di un Tour de France. La sua figura continua a ispirare pittori, poeti, scrittori e cineasti che hanno colto, nelle sue imprese e nella sua personalità, il carisma di un uomo e di un atleta dallo straordinario spessore umano.

Oggi, a distanza di anni dalle sue vittorie, il “Leone del Mugello” torna a rivivere in una forma nuova e sorprendente: una elaborazione artistica tridimensionale realizzata grazie alle più moderne tecnologie di modellazione e stampa 3D. Questa speciale creazione opera di 949 Creative Studio, l’azienda che ha ideato i Puppetportrait, caricature cartoon 3D personalizzate, nate dall’ingegno di Massimo Rossi e Simone Rasetti. Il ritratto di Nencini, con la storica maglia gialla al Tour de France del 1960, è stato donato a Elisabetta Nencini, figlia del campione, durante la serata della Viscontea Ciclostorica a Binasco in provincia di Milano. Il modello è un pezzo unico della collezione “I Campioni del ciclismo in 3D”, un progetto che vuole celebrare le icone delle due ruote attraverso un linguaggio artistico originale. Nel caso di Nencini, è il sorriso gentile a emergere come segno distintivo del suo carattere.

Antonio Mannori