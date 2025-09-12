Gastone Nencini, dal mito del ciclismo all'arte 3D
La serata alla Viscontea Ciclostorica di Binasco. Il ritratto del “Leone del Mugello”, con la storica maglia gialla al Tour de France del 1960, è stato donato a Elisabetta Nencini, figlia del campione
Firenze,12 settembre 2025 - Una galleria unica, dove sport e arte si incontrano per mantenere viva la memoria di grandi leggende. In questa occasione la storia di Gastone Nencini, campione del ciclismo e vincitore sia di un Giro d’Italia che di un Tour de France. La sua figura continua a ispirare pittori, poeti, scrittori e cineasti che hanno colto, nelle sue imprese e nella sua personalità, il carisma di un uomo e di un atleta dallo straordinario spessore umano.
Oggi, a distanza di anni dalle sue vittorie, il “Leone del Mugello” torna a rivivere in una forma nuova e sorprendente: una elaborazione artistica tridimensionale realizzata grazie alle più moderne tecnologie di modellazione e stampa 3D. Questa speciale creazione opera di 949 Creative Studio, l’azienda che ha ideato i Puppetportrait, caricature cartoon 3D personalizzate, nate dall’ingegno di Massimo Rossi e Simone Rasetti. Il ritratto di Nencini, con la storica maglia gialla al Tour de France del 1960, è stato donato a Elisabetta Nencini, figlia del campione, durante la serata della Viscontea Ciclostorica a Binasco in provincia di Milano. Il modello è un pezzo unico della collezione “I Campioni del ciclismo in 3D”, un progetto che vuole celebrare le icone delle due ruote attraverso un linguaggio artistico originale. Nel caso di Nencini, è il sorriso gentile a emergere come segno distintivo del suo carattere.
Antonio Mannori
