Gavorrano ospita il Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Mountain Bike

Gavorrano sarà il centro del mondo per quanto riguarda gli amanti della mountain bike. Oggi infatti si svolge la ventisettesima edizione del Campionato Italiano dei Vigili del fuoco di Mountain bike, nonché ’Memorial Andrea Nencini e Marino Giannini’.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto parteciperà a questa manifestazione che si svolgerà oggi al Grilli, nel Comune di Gavorrano. La manifestazione, organizzata dal comando su autorizzazione dell’ufficio per le Attività sportive, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile e patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano, è intitolata alla memoria del vigile discontinuo Andrea Nencini e del caposquadra Marino Giannini, entrambi membri attivi del gruppo sportivo ’Massimo Boni’ di Grosseto. In particolare, Andrea Nencini si è distinto per i suoi risultati sportivi, conquistando più volte il titolo di Campione Italiano dei vigili del fuoco di ciclismo e laureandosi campione mondiale a Montefiascone.

Il circuito della gara si snoderà nelle suggestive colline della località Grilli, con partenza prevista alle 9.30. Le premiazioni si terranno alle 13. Alla competizione prenderanno parte circa 70 atleti provenienti da comandi dei Vigili del fuoco di tutta Italia. La gara è aperta anche a ciclisti tesserati e regolarmente iscritti a organizzazioni sportive.

Il programma prevede oggi dalle 8 alle 9 il ritiro dei pettorali e pacchi gara alla Proloco Grilli; alle 9.15 ci sarà la riunione tecnica; poi alle 9.30 la partenza della gara; alle 10 si terrà l’evento ’Pompieropoli’ a cura della Anvvf, e poi a seguire premiazioni e pranzo. I partecipanti saranno suddivisi in varie categorie in base all’età: dai 19 agli over 60 anni, oltre alla categoria femminile.