GF Michele Scarponi: Alessia Bartoli trionfa, Emanuela Sampaolesi guida il Cappello d’Oro Rosa

L’ultimo podio di giornata è stato quello mediofondistico della filottranese GF Michele Scarponi: sul primo gradino Alessia Bartoli (della scuderia abruzzese Vibrata Bike 2005) scortata da Valeria Zappacosta e da Mery Guerrini, sanseverinate (in forza all’ Hair Gallery Cycling Team) che è così risalita al quinto posto della classifica generale. Nel gioco del parziale rimpasto, la fidardense Emanuela Sampaolesi rimane al comando del Cappello d’Oro Rosa 2025. Il circuito continuerà a svilupparsi in dimensione interregionale fino a ottobre. La tappa regina sarà quella della Gran Fondo dei Sibillini, che si disputerà domenica 8 giugno a Pievebovigliana. La Decana tricolore del ciclismo popolare dai grandi numeri verrà a breve presentata nella sede municipale di Valfornace.

Classifica Cappello Rosa

1.Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast) p.31; 2.Sara Baioni (Team Idromarche) p.24; 3.Giulia Medri (Vivo - Mg.K Vis - Dal Colle) p.m. Alessia Bartoli (Vibrata Bike 2005) p.20; 5.Mery Guerrini (Hair Gallery Cycling Team) p.m. Elisa Leardini (Mg.K Vis – Olmo – Promotech) p.18; 7.Valeria Zappacosta (Bike Racing Gioppy) p.m. Valentina Marrone (Delta Costruzioni) p.13; 9.Morgana Grandonico (Ex What Cycling Team) p.12; 10.Maria Grazia D’Anna (Cycle Promozione Ciclismo) p.10.

Umberto Martinelli