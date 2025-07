Giannetti, scatto e podio

Dopo tanto seminare hanno finalmente cominciato a raccogliere anche bei frutti gli Esordienti dell’Alma Juventus, protagonisti al 31° Trofeo Alta Valle del Tevere disputatosi in località Cerbara di Città di Castello. La gara unica con classifiche separate ha visto i toscani dell’UC Empolese e gli umbri del GS Gubbio Ciclismo Mocaiana effettuare diversi tentativi di fuga solitaria, ma i ragazzi del ds Samuele Mancinelli sono stati bravi a rintuzzarli ed a proporsi poi con caparbietà. La corsa, sviluppatasi su un tracciato pressoché pianeggiante, si è decisa all’ultimo giro con un’azione a due tra il vincitore dei 2° Anno Leonardo Leonetti dell’Uc Empolese e quello dei 1° Anno Filippo Battistelli del GS Gubbio Ciclismo Mocaiana.

Tra i più grandi eccellenti risultati anche per gli arancio-aragosta, con Diego Giannetti per la prima volta sul podio in questa categoria grazie ad un’accelerazione a 700 metri dal traguardo che lo ha portato a salire sul secondo gradino. Da applausi anche il compagno di squadra Riccardo Agostini, che inserendosi nella lotta per le primissime posizioni ha chiuso al quinto posto. Tra i più piccoli di nuovo in evidenza invece Riccardo Violini, che terminando sesto ha regalato la sua miglior performance stagionale, mentre Federico Pogliaghi è stato costretto a ritirarsi nel corso della seconda tornata di sei per complessivi 36 km. Il weekend della società fanese è stato inoltre caratterizzato da un’altra doppietta dei Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, capaci di imporsi ancora sia per numero di partecipanti che per piazzamenti. In questo caso al Trofeo CRB-Memorial Attilio Giordano a Sambucheto di Montecassiano su un circuito cittadino di 800 metri.

Ma ecco, nel dettaglio, le prestazioni più significative dei baby de’ Alma Juventus: tra i G1 quarto Emanuele Gentile e quinto Federico Lepretti, tra i G2 secondo Federico Guarini e terzo Diego Roscini, tra i G3 prima Ginevra Agostini fra le femmine e terzo Nicholas Vegliò fra i maschi, tra i G4 secondo Filippo Marraffa, tra i G5 quinto Davide Leonardi e tra i G6 primo Davide Giannetti e terzo Sami Dahani.

b. t.