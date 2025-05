Giglio D'Oro 2023: Filippo Ganna in testa alla classifica

Dopo le gare monumento nel nord Europa e prima del Giro d’Italia, il punto sulla classifica attuale del 52° Giglio D’Oro, il premio per il migliore atleta italiano della stagione patrocinato dalla Regione, dall’Ussi Toscana presieduto da Franco Morabito e dalla Città Metropolitana di Firenze. Organizzato dal Giglio D’Oro presieduto da Lorenzo Carmagnini e dal padre Saverio, unico premio in Italia con questa formula, che si svolge dal 1974. Attuale leader della classifica è Filippo Ganna vincitore del Giglio D’Oro nel 2020 e 2023 con 160 punti seguito da Jonathan Milan con 145, da Giulio Ciccone con 130, grazie agli ultimi risultati conseguiti compreso il secondo posto dietro il fuoriclasse Tadej Pogacar sul traguardo di Liegi. Seguono Colnaghi e Scaroni con 70 punti e Velasco con 65. Anche per l’edizione 2025 previsti riconoscimenti nel ricordo di Gino Bartali, Alfredo Martini, Gastone Nencini e Franco Ballerini e uno speciale Giglio Rosa per l’atleta che distinguerà nel corso della stagione. Ma quest’anno ci sono un paio di importanti novità, che saranno svelate nelle prossime settimane abbinate al Giglio d’Oro, la cui cerimonia finale si svolgerà come sempre con un Gran Galà a novembre presso il ristorante Carmagnini a Pontenuovo di Calenzano.

Antonio Mannori