Giornata Azzurra a Empoli: successi e titoli provinciali nel ciclismo giovanile

Tre vincitori delle gare esordienti e allievi e due campioni provinciali fiorentini assegnati nella riuscita "Giornata Azzurra" organizzata nella frazione Casenuove di Empoli dalla San Miniato Ciclismo del presidente Alberto Carmignani, grazie alla Trattoria Cioffi con in palio il Memorial Salvatore Cioffi a ricordare un appartenente a questa conosciuta famiglia. Oltre 200 i partecipanti e prima gara firmata in volata dall’esordiente del 1° anno Diego Della Polla della Coltano Grube al quinto successo stagionale nei confronti di Verdini, Meniconi (assai attivo e brillante in gara), Stefanini e Gavazzi.

Il titolo provinciale conquistato da Piercarlo Tognetti (U.C. Empolese). Nella seconda gara (66 al via) successo di Gabriele Leo della Cambike che aveva vinto il giorno prima in provincia di Frosinone. Una bella doppietta per Leo che durante la gara con due passaggi dalla salita di Casette aveva provato anche l’azione solitaria poi riproposta nel finale tanto da imporsi con 4" su Belloni, Breda, De Stefano e Beoni. Il titolo provinciale a Antonio William Boretti (Team Valldinievole) che risiede in provincia di Firenze. Senza questo titolo la gara allievi (98 partenti) e vittoria in volata del laziale Brian Paris (Work Service Coratti) davanti ai friulani Taboga e D’Aiuto, quindi Favilli e Kolarski.

Antonio Mannori